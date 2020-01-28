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Kırmızı bültenle aranan iranlı rapçi istanbul'da gözaltına alındı

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul'da gözaltına alındı.

28.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:17
Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, 'da gözaltına alındı.
Uyuşturucu kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo(33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo'nun, vize süresinin dolmasına rağmen yasadışı bir şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği belirlendi. İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, İranlı rapçının gözaltına alındığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.
Kırmızı bültenle aranan iranlı rapçi istanbul'da gözaltına alındı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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