Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi

İzmir'de yakalanan, terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen M.S.D, adliyeye sevk edildi.

19.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:25
İzmir'de yakalanan, terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen M.S.D, adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün, dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.S.D, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediği, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığını belirtmişti.
M.S.D'nin, İzmir'de 2011'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve hakkında terör örgütü üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedilmişti. Kırmızı bültenle aranırken İzmir’de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Bornova, İzmir, Güncel, Haber

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