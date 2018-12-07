Yönetimin Ersun Yanal'a Son Teklifi: Comolli'yle Çalışacaksan Gel

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin başlamasına artık sayılı günler kaldı. Başkanvekili Semih Özsoy ile Yanal'ın önceki gün yaptığı görüşmenin detaylarına Milliyet ulaştı. Bu detaylardan biri de Sportif Direktör Damien Comolli ile ilgiliydi.

Yanal, Fransız direktöre ve onunla çalışmaya çok sıcak bakmıyor. Yönetim ise Comolli için "olmazsa olmaz" diyor. Fransız sportif direktör, yönetimin kırmızı çizgisi konumunda. Kesin olarak kendisiyle yola devam etme kararı alındı. Yanal'dan da bu konuda ısrarcı olmaması istendi.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA COMOLLI İLE ERSUN YANAL BERABER ÇALIŞACAK

Dolayısıyla nihai anlaşmanın sağlanması durumunda Yanal ve Comolli ikilisi birlikte çalışacak. İki tarafın da karşılıklı olarak taleplerinde bir takım fedakarlıklar yapacağı belirtiliyor. Yönetimin, Yanal'ın isteği üzerine uzun süreli bir sözleşme önereceği, Ersun Yanal'ın da Comolli konusunda ısrarcı olmayacağı öğrenildi.

SON KARARI ALİ KOÇ VERECEK

Bu nedenle tüm detayların aşılmasıyla beraber en geç Akhisarspor ile pazar günü oynanacak olan maçın ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yurtdışında bulunan Başkan Ali Koç'un dönmesiyle birlikte sürecin hızlanacağı ifade edildi. Koç'un, Başkanvekili Özsoy'dan alacağı rapora göre durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.