07 Aralık 2018, 08:33
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Yönetimin Ersun Yanal'a Son Teklifi: Comolli'yle Çalışacaksan Gel

Fenerbahçe Yönetimi, Comolli'yle çalışmaya sıcak bakmayan Ersun Yanal'a son teklifini sundu: Bu konuda ısrar etme. Anlaşırsak beraber çalışacaksınız.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin başlamasına artık sayılı günler kaldı. Başkanvekili Semih Özsoy ile Yanal'ın önceki gün yaptığı görüşmenin detaylarına Milliyet ulaştı. Bu detaylardan biri de Sportif Direktör Damien Comolli ile ilgiliydi.

Yanal, Fransız direktöre ve onunla çalışmaya çok sıcak bakmıyor. Yönetim ise Comolli için "olmazsa olmaz" diyor. Fransız sportif direktör, yönetimin kırmızı çizgisi konumunda. Kesin olarak kendisiyle yola devam etme kararı alındı. Yanal'dan da bu konuda ısrarcı olmaması istendi.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA COMOLLI İLE ERSUN YANAL BERABER ÇALIŞACAK

Dolayısıyla nihai anlaşmanın sağlanması durumunda Yanal ve Comolli ikilisi birlikte çalışacak. İki tarafın da karşılıklı olarak taleplerinde bir takım fedakarlıklar yapacağı belirtiliyor. Yönetimin, Yanal'ın isteği üzerine uzun süreli bir sözleşme önereceği, Ersun Yanal'ın da Comolli konusunda ısrarcı olmayacağı öğrenildi.

SON KARARI ALİ KOÇ VERECEK

Bu nedenle tüm detayların aşılmasıyla beraber en geç Akhisarspor ile pazar günü oynanacak olan maçın ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yurtdışında bulunan Başkan Ali Koç'un dönmesiyle birlikte sürecin hızlanacağı ifade edildi. Koç'un, Başkanvekili Özsoy'dan alacağı rapora göre durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.

Milliyet,Fenerbahçe,Ersun Yanal

YORUMLAR (7)
ADINIZI YAZIN: fenerbahçe gitmiş elden neyin kavgası bu
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ENGİN: ali koç ile yönetim dış güçlere gecti,aksi takdirde ne aykut kocaman gönderilirdi ne de comolli gelebilirdi.comolli nerede başarılı oldu da feneri ihya edecek biri olarak görüldü.büyük oyunlar dönüyor.
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ARIZA: ne comolli''y miş be
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ULUBATLI RAMBO: demek ki takımın tapusunu simsar comolliye vermişler üstelik daha birkaç yıl önce takım simsar terraneo rezaletini yaşamışken bu tapu devir işlemini göz göre göre yapmışlar yazıklar olsun
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DENGESİZ: Comolli ile Yanal''ın birlikte çalışması çok zor. . Comollinin başarılarını (!) gördük. . Yanal agresif adam agrasif futol oynatıyor buna göre oyuncu istiyor Comolli bu talepleri karşılamayacak kafasına göre adam alacak ve malesef Fenerbahçeyi yine başarısız günler bekliyor. olan Ali Koç''a oluyor. . Comolli denen dangalak kesinlikle gitmeli. . Nisan''da şampiyon olan Yanal''ın Fenerbahçesinden eser yok şu anda!!!
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