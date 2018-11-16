Erzurum
'da, Vali Okay Memiş
başkanlığında "Kırmızı Et Kümesi 2. Yönetim Kurulu Toplantısı" yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve kurum amiri ile temsilcilerin katıldığı programda, kentte yapılan hayvancılığın yaşadığı sorunlar ve yapılması gerekenlerin görüşüldüğü bildirildi.
Vali Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye
'deki en büyük mera alanlarına Erzurum'un sahip olduğunu kaydetti.
Erzurum'un büyükbaş hayvancılık açısından Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatan Memiş, "Biz, bu potansiyeli daha fazla nasıl geliştirebiliriz ve nasıl istihdam sağlayabiliriz? Türkiye, et ithal edilmek durumunda kaldı. Bunun uzun süreli bir politika olacağınıdüşünmüyoruz. Yenilikçi, katma değeri yüksekürünlerle, Erzurum'daki hayvancılığı ve kırmızı et üretimini canlandırabiliriz." ifadelerini kullandı.
Memiş, bütünsektör temsilcilerinin taleplerini yerine getirmenin görevleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Biz, ağalıkpaşalık yapmaya gelmedik. Sizleri dinleyerek yapılabilir olanları yapmak bizimiçin emirdir. Umarım başarılı oluruz. Erzurum başarılıolursa, Türkiye başarılı olur. Bizim potansiyelimiz Türkiye'nin et üretimini ve hayvancılığı olumlu etkileyecek kadar önemlidir. Üreticinin cebine para girmesi için daha vizyoner birbakış açısıyla somut adımlar atmamız lazım. Kendi yağımızla kavrularak, Erzurum olarakTürkiye'de varız dememiz lazım."
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
de Erzurum'da yapılan hayvancılık çalışmalarının et ve hayvan ithalatını durdurmaya yönelik olduğunu kaydetti.