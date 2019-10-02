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Kırmızı et tartışması: Araştırmacılar bölündü, sağlığa zararı var mı yok mu?

Uluslararası 14 uzman tarafından hazırlanan ve kırmızı et veya işlenmiş etlerin insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını iler süren bir çalışma tartışmaların odağına oturdu.

02.10.2019 21:01Kırmızı et tartışması: Araştırmacılar bölündü, sağlığa zararı var mı yok mu?
Kırmızı etin insan sağlığına etkilerini araştıran bilim insanlarının farklı araştırmalardan elde ettiği değişik sonuçlar, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kanadalı bilim insanları kırmızı et veya işlenmiş etlerin insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını ileri sürerken İngiltere'de yapılan araştırmada ise tam tersi sonuçlar ortaya çıktı.

Nisan ayında sonuçları yayınlanan ve bu alanda İngiltere'de yapılmış en büyük çalışma olarak literatüre giren araştırmaya göre makul miktarda tüketilen kırmızı et veya işlenmiş etin bile bağırsak kanseri riskini arttırdığı ortaya kondu.
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İngiltere, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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