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Kırmızı et üreticilerinden "sıkıntı yok" mesajı

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ürüne yönelik talep artarken, kırmızı et sektörü temsilcileri tüketim için yeterli miktarda hayvan bulunduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını bildirdi.

21.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:48
Kırmızı et üreticilerinden
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ürüne yönelik talep artarken, kırmızı et sektörü temsilcileri tüketim için yeterli miktarda hayvan bulunduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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