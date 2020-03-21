Kırmızı et üreticilerinden "sıkıntı yok" mesajı
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ürüne yönelik talep artarken, kırmızı et sektörü temsilcileri tüketim için yeterli miktarda hayvan bulunduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını bildirdi.
21.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:48
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ürüne yönelik talep artarken, kırmızı et sektörü temsilcileri tüketim için yeterli miktarda hayvan bulunduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi