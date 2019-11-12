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Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artarak 443 bin 14 ton olarak gerçekleşti.

12.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:22Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı
'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artarak 443 bin 14 ton olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 398 bin 24 ton oldu. Sığır eti üretimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 77,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 yükseldi.
Koyun eti üretimi yılın üçüncü çeyreğinde 34 bin 726 ton olarak hesaplandı. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 13,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artış gösterdi.
Türkiye'nin toplam kırmızı et üretiminde, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 73,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artış görüldü. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 443 bin 14 ton oldu.
Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 180 bin 759 ton olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:
Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık)
2015210.475261.871380.162296.7541.149.262
2016237.777269.912394.665270.688 1.173.042
2017232.404260.683337.988295.3291.126.403
2018253.314266.330339.379 259.6721.118.695
2019211.435255.455443.014

Türkiye İstatistik Kurumu, Kurban Bayramı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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