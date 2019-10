Kırmızı ete kanatlı eti bıçakla bulaşıyormuş

Kırmızı ete kanatlı eti bıçakla bulaşıyormuşTarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firmaları ifşa etmesinin ardından sektör temsilcileri kendilerini savundu Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, tavuk kesilen bıçakla et kesilmesinden dolayı kırmızı ete kanatlı etinin bulaştığını iddia ettiİşletmeci Özcan Katırcı: "Tavuk döneri kesen adam bıçağı silmeyip et döneri kesiyor öyle geçiyor. Tezgahını silmiyor bıçak orada kalıyor oradan geçmiş oluyor"ADANA - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firmaları ifşa etmesi üzerine Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Tavuk bıçağını adam unutuyor koyun ve dana etinde kullanıyor bu sebepten denetimde kanatlı hayvan bulunmuş gözüküyor. Adana'da et ve tavuklar denetimimiz altında" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen 12 Ekim Cumartesi günü internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü satan firmaları ifşa etti. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 123'ü İzmir'de ve 101'i Adana'da bulundu. Böylelikle Adana 62 firma 101 ürün ile ilk 3 sırada yer aldı.Konu ile ilgili Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, Gıda Satıcıları Derneği Başkanı Müslüm Gündoğdu, Kardeşler Bolkepçe sahibi Mustafa Dağoğlu ve Fırat Cafe sahibi Cihan Katırcı adına kardeşi Özcan Katırcı Çukurova Gazeteciler Cemiyet'inde basın açıklaması düzenledi."Et ve tavuklar denetimimiz altında"Saruhan Yağmur, "Adana'yı lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Denetimlerimiz sık sık devam etmektedir. 2016 yılında çıkan haberler yayılıyor bugüne geliyor. Dün olduğu gibi bugünde esnaflarımızın yanındayım. Türkiye'de 2 bıçak kullanıyor. Biri tavuk, diğeri et bıçağı. Tavuk bıçağını ete değdirirseniz ona kanatlı hayvan geçer. Etin bıçağını tavuğa değdirirseniz ise onda et olarak geçer. Bundan dolayı bir firmada kanatlı hayvan bulunmuş diyor. Tavuk bıçağını adam unutuyor koyun ve dana etinde kullanıyor bu sebepten denetimde kanatlı hayvan bulunmuş gözüküyor. Buna da kimse engel olamıyor. Et ve tavuklar denetimimiz altında. Adana Valisi Mahmut Demirtaş bize talimat verdi onun doğrultusunda denetimlerimiz sürekli devam ediyor. 2016 yılında yapılmış denetimlerin Adana Lezzet Festivali'nden sonra açıklanması düşündürücüdür.""Klavye kahramanlığına gerek yok"Gıda Satıcıları Derneği Başkanı Müslüm Gündoğdu ise, "Bugün her esnafımızın yanında 50-60 personel çalışıyor. İnsanlar bunları görünce yemekten tiksiniyor ve gitmiyor. Klavye kahramanlığı ile kimse bir yerlere gelemez. İşini hakkıyla yapmayıp kendini sosyal medyada parlatan kebapçılar var. Bunun da denetimleri bizde" ifadelerini kullandı.Kardeşler Bolkepçe sahibi Mustafa Dağoğlu da, listede dana ve kuzu kıyma harcı içerisinde kanatlı eti tespiti çıkan Bolkepçe kebabın kendilerine ait olmadığını belirterek, "Biz Kardeşler Bolkepçe'yiz. Bolkepçe adı geçince Adana'da direk bizi biliyorlar. Biz o ismimizi kullanan şahsı mahkemeye verdik ve tazminat davası da açtık. Bizim şuanda 3 şubemiz var. Bizim o adı geçen adamla hiçbir bağlantımız yok" diye konuştu.Fırat Cafe sahibi Cihan Katırcı adına konuşan kardeşi Özcan Katırcı ise, "Marka olarak kurumsallaşmış bulunmaktayız. Adana her Lezzet Festivali'nden sonra böyle ithamlarla suçlanıyor. Bıçaktan bıçağa geçebiliyor. Tavuk döneri kesen adam bıçağı silmeyip et döneri kesiyor öyle geçiyor. Tezgahını silmiyor bıçak orada kalıyor oradan geçmiş oluyor" dedi.