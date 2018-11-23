Kırmızı Ette 6 Aylık Dönemde İthalat Olmayacak

Her Öğretmenler Gününde alınan hediyelerin yerine çok daha anlamlı bir hediye vermek isteyen öğrenciler, velilerin de desteği ile öğretmenleri adına Süleymanpaşa'nın Filizleri Projesi'ne destek olup yeni bir öğretmenin yetişmesi katkıda bulunmaya başladılar.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AKA Koleji 3/A Sınıfı'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Öğrencilerin velilerin de desteği ile Öğretmenleri adına "Apartmanlar Okutuyor, Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor" projesine katıldığını duyan Başkan Eşkinat, soluğu AKA Koleji'nde aldı.

ÖĞRETMENLERİ ADINA GELECEĞİN ÖĞRETMENİNİ OKUTMAK İSTEDİLER

Sınıf Öğretmenleri Aynur Gülser ve İngilizce Öğretmenleri Artemiz Erşahin adına Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'ne başvuran 3/A öğrencileri, "Apartmanlar Okutuyor, Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor" projesi kapsamında öğretmenler günü itibari ile sınıf öğretmenliği okuyan bir öğrenciye burs vermek istediklerini dile getirmeleri ile harekete geçildi.

BAŞKAN EŞKİNAT DA SÜRPRİZE DAHİL OLDU

Sınıf öğretmenliği okuyan, burs talebinde bulunan öğrencinin bulunmasının ardından öğretmenlerden gizilice bir organizasyon planlanırken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da katılımıyla sürpriz tamamlandı. Derse girmek için sınıfa gelen öğretmenlerine sürpriz yapan çocuklar Öğretmenler Günü hediyesi olarak bir öğretmenin yetişmesine katkıda bulunacaklarını açıkladılar.

BURS ALACAK ÖĞRENCİNİN MESAJI OKUDU

3/A sınıfı öğrencileri sayesinde burs alacak sınıf öğretmenliği okuyan öğrencinin gönderdiği mesajın okunduğu sürprizde bursiyer öğrenci; "Desteğiniz için çok teşekkür erdim. Eğitim hayatıma büyük katkıda bulundunuz. Bende sizler gibi duyarlı ve sevgi dolu bir öğretmen olmak istiyor, bu yönde kitaplarıma sıkı sıkı sarılıyor, derslerime çok çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanırken mesaj duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

EŞKİNAT: "SİZİN GİBİ DUYARLI İNSANLARIN VARLIĞINI GÖRÜNCE UMUTLARIM TAZELENDİ"

Bursiyer öğrencinin notunun ardından kısa bir konuşma yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Bütün dünyada çocuklar tek tip robot gibi yetiştirilmeye çalışılıyor. Geleceğe dair umutlarımız azalmaya başlamıştı. Ancak sizin gibi duyarlı insanların varlığını görünce umutlarım tazelendi. Öncelikle hepinizin öğretmenler gününüzü kutluyorum. Siz değerli öğrencilerimize gelirsek öğretmenler gününde verilecek en anlamlı hediye bu olsa gerek. Öğretmenleriniz adına yeni bir öğretmenin yetişmesine katkı veriyorsunuz. Hepinizle gurur duyuyorum." şeklide konuştu.

EŞKİNAT TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Başkan Eşkinat konuşmasının ardından AKA Koleji 3/A Sınıf Öğretmeni Aynur Gülser ve İngilizce Öğretmeni Artemiz Erşahin' teşekkür belgesi takdim etti.