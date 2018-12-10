10 Aralık 2018, 15:33
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Kırmızı Halıda Frikik Veren Nebahat Çehre'den Sitem Dolu Açıklama

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne katılan usta oyuncu Nebahat Çehre, kırmızı halıda verdiği frikik hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak sitem etti.

45'inci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün akşam Zorlu Center'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

KIRMIZI HALIDA FRİKİK VERDİ

Törenin yapacağı alana gelen ünlü isimler şıklıklarıyla göz doldurdu. Törene katılan ve kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken 74 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, ufak bir kaza atlattı. Objektiflere poz verirken frikik veren usta oyuncu, yaşadığı zor anlarla ilgili sosyal medya hesabından sitem etti.

"RİCA ETMEME RAĞMEN SİLMEDİ"

Çehre," Basın mensubu arkadaştan fotoğrafı silmesini rica ettiğim halde maalesef fotoğrafı silmedi" açıklamasında bulundu.

İşte Çehre'nin o açıklaması;

Pantene Altın Kelebek Ödülleri,Nebahat Çehre
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:33



YORUMLAR (17)
FADİL : arkadaşlar bizimde annemiz var baçılarımız kıskardeşlermis var ayıpdır yapmayın allah bozgunculari sevmez turkiye insanlarna yakışmaz böyle haberler ayip cok ayip bunlari hemen silin bu hanım efendi sucsuz merhamet etmeyeni merhamet edilmez yapmayin arkadaslar slm
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ORTİS: Nebahat çehre frikik verse ne olur
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.: O ZAMAN YAŞINA BAŞINA UYGUN KIYAFET GİYECEKSİN
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SAYGI: Saygıdeğer bir hanımefendidir sayın Çehre. Asaletine yakışır, olgun bir açıklama yapmış.
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AYSEE: ya kadın zaten tarih olmuş.. buna bakan göz bi tarihi esere bakıyo gibi algılanmalı.. hatta müze kartı da gerekebilir bunun için
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