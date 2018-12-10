Kırmızı Halıda Frikik Veren Nebahat Çehre'den Sitem Dolu Açıklama

45'inci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün akşam Zorlu Center'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
KIRMIZI HALIDA FRİKİK VERDİ
Törenin yapacağı alana gelen ünlü isimler şıklıklarıyla göz doldurdu. Törene katılan ve kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken 74 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, ufak bir kaza atlattı. Objektiflere poz verirken frikik veren usta oyuncu, yaşadığı zor anlarla ilgili sosyal medya hesabından sitem etti.
"RİCA ETMEME RAĞMEN SİLMEDİ"
Çehre," Basın mensubu arkadaştan fotoğrafı silmesini rica ettiğim halde maalesef fotoğrafı silmedi" açıklamasında bulundu.
İşte Çehre'nin o açıklaması;
Pantene Altın Kelebek Ödülleri,Nebahat Çehre
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:33