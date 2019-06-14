14.06.2019 10:55
Haberler»Yaşam » Haber

Kırmızı Hilal ile karne heyecanı

Kırmızı Hilal ile karne heyecanı

Balıkesir Kızılay'ın Gençlik kolu, Genç Kızılaycılar, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular.

Balıkesir Kızılay'ın Gençlik kolu, Genç Kızılaycılar, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular. Genç Kızılaycılar, karne hadiyesi olarak köy ilkokulu çocuklarını 'Çocuk Köyünde' ağırladılar.

Balıkesir Kızılay Başkanlığına bağlı Genç Kızılaycılar, Soğucak kırsalında okuyan öğrencilerin karne sevincine ortak oldular. Genç Kızılcılar karne alan öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için kitap hediye ettiler.

Genç Kızılay'cılar, "Kırmızı Hilal ile karne heyecanı "adlı etkinliği kapsamında Savaştepe ilçesine bağlı Soğucak İlkokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldular. Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanı İbrahim Ayyıldız yaptığı açıklama da ; Bugün,Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanlığı olarak yoğun geçen bir eğitim yılının ardından Savaştepe-Soğucak köyü ilkokulundan 38 öğrenci kardeşimizle karne sevinçlerini paylaştık. Çocuklar için adeta küçük bir cennet olan çocuk köyünde, "Kırmızı Hilal ile karne heyecanı " adlı etkinliğimiz kapsamında Kızılay neferleri biz ağabey ve ablaları ile birlikte oyunlar oynayıp,yemek yeyip, doyasıya eğlenerek yaz tatiline girecekler. Küçüklerimizin yaz tatilinde verimli zaman geçirmeleri için tavsiyelerde bulunup,kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için kitap hediye ediyoruz. Ayrıca hazırladığımız karne hediyelerini de takdim ettik" şeklinde konuştu.

Karne hediyesi olarak çocuk köy oyun parkında oynayan öğrencilere Genç Kızılaycılar yemek ikram ederek, hediyelerini taktim ettiler. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Kızılay, Genç, Balıkesir, Yaşam

Son Dakika Haberleri
11:24 Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu
11:24 Doğuştan kolları olmayan Nisanur'un karne sevinci
11:24 Karnesini evinde valinin elinden aldı
11:24 Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu
11:24 DHA DIŞ - BAE: Umman Körfezi'ndeki saldırı endişe verici
11:24 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, DHA'ya açıklamalarda bulundu (2)
11:24 BAE: Umman Körfezi'ndeki saldırı endişe verici
11:23 TSKB'den rüzgâr enerjisine kesintisiz destek
11:23 Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri
11:23 Bulgaristan, 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
11:23 Kırklareli'nde asfalt sezonu törenle başladı
11:23 Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı
11:23 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, DHA'ya açıklamalarda bulundu (ÖZEL)
11:22 Yeni Zelanda'daki cami katliamlarını Facebook'tan canlı yayınlayan Tarrant suçsuz olduğunu savundu