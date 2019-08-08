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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçen araç, yeşil ışıkta geçen başka bir araçla çarpıştı.

08.08.2019 21:57
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçen araç, yeşil ışıkta geçen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan General Galip Deniz Kışlası önünde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta geçerek 34 VT 6403 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobilde savrulurken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavileri devam ederken, polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır, Yenişehir, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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