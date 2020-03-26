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Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yapan araç kamyonete çarptı.

26.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:59
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi
ERZURUM - Erzurum 'da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yapan araç kamyonete çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre yaklaşık bir ay önce meydana gelen kazada Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahından kent merkezine doğru ilerleyen hafif ticari araç kırmızı ışık ihlali yaparak Atlama Kuleleri mevkiinden karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete çarptı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Kazada can kaybı yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Yerel

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Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

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