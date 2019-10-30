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Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 yaralıERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde kırmızı ışık ihlali beraberinde kazayı getirdi.

30.10.2019 21:23
Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde kırmızı ışık ihlali beraberinde kazayı getirdi.
Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 50 DC 166 plakalı patates yüklü tır Erzincan-Erzurum istikametine seyir halindeyken Aşkale çıkışında bulunan trafik ışıklarında kırmızı ışığın yanmasına rağmen yoluna devam edince ilçe merkezinden yeşil ışıkta yoluna devam eden 80 FY 118 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışma sonrası önündeki aracı yaklaşık 25 metre sürükleyen tır çarptığı araçla birlikte yol kenarındaki refüje çıkarak durabildi.
Olay yerine gelen esnaf ve vatandaşlar önce ambulansa haber verdi. Sonra da araç içerisindeki yaralılara yardım ederek sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa bindirdi.
Meydana gelen kazada tır sürücüsünde bir şey olmadığı hafif ticari araç sürücüsü ve içindeki 3 kişi yaralandı.
Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Erzincan, Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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