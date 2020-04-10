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Kırmızı ışıkla "Evde Kal" uyarısı

Karabük'te kırmızı ışıklara yazılan "Evde Kal" yazısıyla vatandaşlar uyarıldı.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Kırmızı ışıkla
Karabük 'te kırmızı ışıklara yazılan "Evde Kal" yazısıyla vatandaşlar uyarıldı.

Karabük Belediyesi tarafından Bahçelivevler Mahallesi'nde kurulan trafik lambalarına yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için düzenleme yapıldı.

Belediye tarafından kavşakta bulunan kırmızı ışıklara "Evde Kal" yazısı yazılarak, vatandaşların evden çıkmamaları için uyarıldı.

Karabük Belediyesi tarafından yapılan uygulama dikkat çekti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Karabük, Güncel
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