Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü - Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü

Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan kargo aracının sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

19.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:37
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü
Samsun 'da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan kargo aracının sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı İlkadım Belediyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karagöz idaresindeki 55 JM 439 plakalı bir kargo şirketine ait kapalı kasa kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Bahattin Gökçek'e ait 55 SH 562 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Karagöz'e ilk müdahalesini sağlık ekipleri aracın içinde yaptı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Karagöz, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Haberler
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Haberler
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Haberler
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Can Yücel’in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Haberler
Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Loading