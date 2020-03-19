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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan kargo aracının sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

19.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:23
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü
SAMSUN - Samsun 'da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan kargo aracının sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı İlkadım Belediyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karagöz idaresindeki 55 JM 439 plakalı bir kargo şirketine ait kapalı kasa kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Bahattin Gökçek'e ait 55 SH 562 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Karagöz'e ilk müdahalesini sağlık ekipleri aracın içinde yaptı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü

Kaynak: İHA

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü
Etiketler : İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

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