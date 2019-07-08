08.07.2019 13:26
Haberler» Güncel» Haber

Kırmızı ışıkta bekleyen köpek gülümsetti

Esenyurt'ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı. Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir köpek trafik lambalarının bulunduğu yere gelerek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekledi. Bu durum ise vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonunu çıkartan vatandaş, o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde trafik ışıklarına gelen köpek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekliyor. Işığın kırmızıdan yeşile dönmesi ile araçlar duruyor ve köpek yolun karşısına geçiyor.
(Sümer Avcı/İHA) Kırmızı ışıkta bekleyen köpek gülümsetti
Kaynak: İHA
Esenyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:43   Diyarbakır'da otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralı
14:41   Yetimler Kervanının kermesi sona erdi
14:41   Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (2)
14:41   AK PARTİLİ MUŞ SORULARI YANITLADI
14:41   İSTANBUL- SÜRÜCÜLERİN YUMRUK YUMRUĞA 'YOL VERME' KAVGASI KAMERADA
14:40   Emeklilere promosyon jesti
14:40   Yolcu minibüsünde panik anları