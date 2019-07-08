08.07.2019 18:40
Haberler» Güncel» Haber

Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan düğün konvoyuna ceza

Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan düğün konvoyuna ceza

Gaziantep'te kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan düğün konvoyundaki sürücülere ceza uygulandı.

Gaziantep'te kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan düğün konvoyundaki sürücülere ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi Dutluk Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran düğün konvoyundaki sürücüler, otomobillerinden inerek çiftetelli oynadı, halay çekti. Araçtan gelin ve damadı indiren sürücüler, onlarla da bir süre oynadı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine konvoyu takip eden trafik ekipleri, 7 sürücüye "çevreye rahatsızlık vermek ve trafik kurallarına aykırılık"tan 108'er lira ceza uyguladı.
Bu arada, sürücüler ile gelin ve damadın yolda çiftetelli oynaması Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:59   Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin ödemeleri hakkında bilgi verdi
18:58   İzmir merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
18:58   Pendik'teki trafik magandaları tutuklandı (1)
18:58   DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
18:58   Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
18:58   İBB Meclisi temmuz ayı toplantısı
18:56   DHA İSTANBUL - PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARI TUTUKLANDI (1)