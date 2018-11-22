Kırmızı Işıkta Duran Tıra Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Kula
ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta duran tıra çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir- Uşak
yolunda gitmekte olan Rahmi Adıgüzel (43) idaresindeki 42 LE 770 plakalı tıra, Hisarkapı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada, aynı yönde gitmekte olan Zafer Karaaslan (23) yönetimindeki 45 LE 207 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, sürücü Karaaslan otomobilde sıkıştı.
Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
AKS ekiplerince otomobilden çıkarılan Karaaslan, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Salihli
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Uşak,İzmir,Kula
22 Kasım 2018 Perşembe 09:07