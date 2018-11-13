Kırmızı Işıkta Geçen 11 Yayaya 108'er Lira Para Cezası Verildi

Bolu'da D-100 kara yolunun Yol, Su, Elektrik (YSE) Kavşağı'nda trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası kesildi. Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedildi.

KURALLAR YAYALAR İÇİN DE GEÇERLİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, yaptığı açıklamada, trafik kurallarının sadece sürücüleri kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirterek, yayaların trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alacağını ifade etti.

HER ŞEY İNSAN SAĞLIĞI İÇİN

Amaçlarının yayaların trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğuna değinen Çalışkan, yaptıkları çalışma ile amaçlarının yayaların trafik kazalarına maruz kalmalarını önlemek olduğunu vurguladı.

İşte yapılan uygulamadan kareler;