Haberler » 3. Sayfa » Kırmızı ışıkta geçen kadına 235 TL ceza verildi - Haber

Kırmızı ışıkta geçen kadına 235 TL ceza verildi

Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadına kırmızı ışıkta geçtiği için 235 TL cezai işlem uygulandı.

27.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:34Kırmızı ışıkta geçen kadına 235 TL ceza verildi
'ın merkezi İlçesi 'da yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadına kırmızı ışıkta geçtiği için 235 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Atatürk Bulvarından Malkara istikametine seyir halinde olan K.A.'nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil C.A.'ya çarptı. Otomobilin çarpması nedeniyle C.A. isimli kadın hafif şekilde yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçerken yaralanıp ceza yedi

Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin araştırma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve çeşitli araştırmalar sonucu yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptığını belirledi. Bunun üzerine yayalar için yanan kırmıza ışıkta geçerken otomobil çarpan kadına 235 TL cezai işlem uygulandı.

2 metre savurdu

Otomobilin kadına çarptığı anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kırmızı ışık yanarken yolu birkaç vatandaşlar karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıp yaklaşık 2 metre savuruyor. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:19 Çanakkale'deki silahlı soygun kameralara yansıdı
16:18 Hayvan hırsızları 9 çoban köpeği zehirledi
16:16 Polisten Akçakoca'da uyuşturucu operasyonu
16:14 Tekirdağ'da PKK/KCK propaganası yapmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı
16:13 Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.
15:04 Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 16:27:10