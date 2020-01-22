Bisikleti araç olarak değerlendirip, ceza kestiler

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, simitçi fırınında çalışan Furkan Kudret Öz'e (21), bisikletini kasksız kullanma ve kırmızı ışıkta geçme suçlarından dolayı 420 lira para cezası uygulandı.Uygulanan cezaya itiraz eden genç, hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Yetkililerden ise bisikletin araç olarak değerlendirilip, cezanın bu yönde kesildiğini ifade ettiler.

'KIRMIZI IŞIK İHLALİ' VE 'KASK KULLANMAMAYA' 420 LİRA CEZA

Kumluca'daki simitçi fırınında çalışan Furkan Kudret Öz, 20 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Bisikletle araçların ilerlediği yolda giden Öz, otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Öz'ü fark eden trafik polisleri, takip ettikleri bisikletli genci başka kavşakta durdurdu. Öz'e 'kırmızı ışık ihlali' ve 'kask kullanmamak' suçlarından 420 liralık para cezası uygulandı.

'DAHA ÖNCE BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEMİŞTİ'

Cezaya şaşıran Öz, cumhuriyet savcılığında cezaya itiraz ettiğini söyledi. Furkan Kudret Öz, Beykonak Mahallesi'nde oturuyorum. İlçe merkezinde simitçi dükkanında çalışıyorum. Bisikletimle öğle saatlerinde iş yerime gitmek için evimden çıktım. Otogar kavşağında bisikletimle kırmızı ışıkta geçtim. Trafik polisleri, kırmızı ışıkta geçtiğimi görmüş. Beni takip etmişler. Kule kavşağına geldiğimde kimliğimi istediler. Ben de vermedim. Beni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Orada bana kırmızı ışık ve kask cezası kestiler. Ceza makbuzunu aldım. Cumhuriyet savcılığına giderek cezaya itiraz ettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti diye konuştu.

Yetkililer ise, bisikletin araç olarak değerlendirilip, cezanın bundan dolayı kesildiğini kaydettiler.