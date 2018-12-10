Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü Motosikletli Kuryeye Çarptı

Kırmızı ışıkta geçen sürücü motosikletli kuryeye çarptı
HATAY - Hatay
'da, kırmızı ışıkta geçen sürücü, siparişten dönen motosikletli kuryeye çarptı. Olay, Merkez
ilçe Antakya
'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes
Caddesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 31 HR 312 plakalı otomobil sürücüsü, yeşil ışıkta geçmeye çalışan motosikletli kurye Hasan B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hasan B.'nin ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralanan Hasan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Merkez,Antakya,Hatay
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:42