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Kırmızı ışıkta geçen taksi faciaya neden olacaktı

Kırmızı ışıkta geçen taksi faciaya neden olacaktı İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs ile taksi birbirine girdi: 4 yaralı İstanbul'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen taksi sürücüsü az kalsın faciaya neden olacaktı.

03.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:05
Kırmızı ışıkta geçen taksi faciaya neden olacaktı
İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs ile taksi birbirine girdi: 4 yaralı
İSTANBUL - İstanbul'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen taksi sürücüsü az kalsın faciaya neden olacaktı. Kırmızı ışıkta geçen taksi, İstanbul Otobüs AŞ'ye ait yolcu otobüsüne çarptı. Otobüsteki 4 yolcu yaralandı.
Kaza, Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir taksi sürücüsü kırmızı ışık yanıyor olmasına rağmen yoluna devam etti. Taksi, o sırada yolda ilerleyen İstanbul Otobüs AŞ'ye ait yolcu otobüsüne çarptı. Otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Otobüs ile taksi sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılara, olay yerindeki ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan taksi çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Olaya tanık olan mahalle sakini, "Taksi buradan otobüs gelirken, taksi daha hızı geçeyim dedi. Geçemedi ve otobüse vurdu" dedi. Kırmızı ışıkta geçen taksi faciaya neden olacaktı

Kaynak: İHA

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