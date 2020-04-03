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Kırmızı ışıkta geçen taksi faciaya neden olacaktı

İstanbul'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen taksi sürücüsü az kalsın faciaya neden olacaktı.

03.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:16
İstanbul 'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen taksi sürücüsü az kalsın faciaya neden olacaktı. Kırmızı ışıkta geçen taksi, İstanbul Otobüs AŞ'ye ait yolcu otobüsüne çarptı. Otobüsteki 4 yolcu yaralandı.
Kaza, Sultanbeyli 'de geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir taksi sürücüsü kırmızı ışık yanıyor olmasına rağmen yoluna devam etti. Taksi, o sırada yolda ilerleyen İstanbul Otobüs AŞ'ye ait yolcu otobüsüne çarptı. Otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Otobüs ve taksi sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılara, olay yerindeki ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan taksi çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Olaya tanık olan mahalle sakini, "Otobüs gelirken, taksi daha hızlı geçeyim dedi. Geçemedi ve otobüse vurdu" dedi.
(İzzet Aydın/İHA) Kırmızı ışıkta geçen taksi faciaya neden olacaktı

Kaynak: İHA

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