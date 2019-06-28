28.06.2019 23:33
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Kırmızı ışıkta geçen tır 5 otomobile çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tırın 5 otomobile çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tırın 5 otomobile çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Ali Yıldız , kullandığı 63 ZU 647 plakalı tırla, Afyonkarahisar- Denizli çevre yolu Opet kavşağında kırmızı ışıkta geçiş yaptı. Tır, Ramazan Altın idaresindeki 32 FM 321 plakalı araca, ardından Halil Uzun yönetimindeki 27 JH 660, Yusuf Demirhan idaresindeki 03 FH 101, Mustafa Karataş 'ın kullandığı 07 MRB 45 ve Sinan Bozkurt idaresindeki 38 GH 98 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada, Ramazan Altın ile beraberindeki Ahmet Altın ve Sinan Bozkurt'un aracındaki Cengiz Algül ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kırmızı ışıkta geçen tır 5 otomobile çarptı: 3 yaralı
Kaynak: AA
Dinar , Afyon , Güncel

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