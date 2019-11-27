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KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İÇİN CEZA KESİLEN YAYADAN POLİSE: BU İSMİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM

ZONGULDAK'ta, yaya geçidinde denetim yapan trafik polisleri, kırmızı ışıkta geçen T.E. (20) ve A.D.'ye (20) 108'er TL ceza kesti.

27.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:37KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İÇİN CEZA KESİLEN YAYADAN POLİSE: BU İSMİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM

ZONGULDAK'ta, yaya geçidinde denetim yapan trafik polisleri, kırmızı ışıkta geçen T.E. (20) ve A.D.'ye (20) 108'er TL ceza kesti. Ceza kesileceğini öğrenince şaşkınlık yaşayan T.E., ceza tutanağındaki polisin ismine bakarak, "Bu ismi hiç unutmayacağım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi'nde yaya geçitleri üzerinde denetim yaptı. ekipleri, vatandaşları yaya geçitlerindeki kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu sırada iki genç, polisin kırmızı ışıkta geçmeyin uyarısına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yolun karşısında bekleyen diğer polisler, iki gence görevli memurun geç işaretine uymamaları nedeniyle 108'er TL ceza kesti. Para cezasını duyunca şaşkınlık yaşayan T.E. ve A.D. uzun süre polis ekiplerini ceza kesmemeleri için ikna etmeye çalıştı. Herkesin kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden A.D., "Herkes geçiyordu buradan. Biz geçtik acelemiz var diye bize ceza yazdılar. Biz duruyorduk orada. Polis 'kırmızı ışıkta geçme' dedi. Biz kusura bakma acelemiz var' dedik. Ondan sonra çekti bizi ağabey ceza yazdı." dedi. T.E. ise ceza tutanağında ismi yazan polis memuruna dönerek, "Bu ismi hiç unutmayacağım ağabey." dedi. T.E. ve A.D., ceza makbuzlarını aldıktan sonra polislerin yanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Kırmızı ışıkta geçen gençler

-Polisin işlem yapması

-Trafik ışıklarından detay

-Gençlerle röp.

Süre: (2: 24) Boyut: (269 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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