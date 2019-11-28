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Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförüne 8 yıl hapis cezası

Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförüne 8 yıl hapis cezasıBURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kırmızı ışıkta geçerek bir otomobili biçen kamyon şoförü, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:08
Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförüne 8 yıl hapis cezası
BURSA - 'nın ilçesinde, kırmızı ışıkta geçerek bir otomobili biçen kamyon şoförü, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen mayıs ayında Balıkesir-Bursa yolunda Bakırköy kavşağında meydana gelen kazada, 17 EU833 plakalı Suat T. idaresindeki kamyon, kırmızı ışık ihlali yaparak, kavşaktan karşı yöne geçmekte olan 16 Y 0150 plakalı Yalçın Çekiçoğlu idaresindeki araca çarparak metrelerce sürükledi. Aracı önüne alarak sürükleyen kamyon ortalığı savaş alanına çevirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu ve yanında bulunan Erden Özalp olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın Çekiçoğlu kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon şoförü tutuklandı.
Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Suat T, "Trafik lambası yeşil yanıyordu. Geçebileceğimi düşündüm. Lamba önce sarıya, ardından kırmızıya döndü. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Durmam imkansızdı. Araca çarptım" dedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Son sözü sorulan sanık beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutukluluk halinin devamına karar verip, sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförüne 8 yıl hapis cezası

Karacabey, Balıkesir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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