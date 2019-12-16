Haberler » 3. Sayfa » Kırmızı ışıktan bekleyen minibüse arkadan tır çarptı; 2 yaralı - Haberler

Kırmızı ışıktan bekleyen minibüse arkadan tır çarptı; 2 yaralı

Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

16.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:31Kırmızı ışıktan bekleyen minibüse arkadan tır çarptı; 2 yaralı
'te kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gülümbe köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Ömer Altun idaresindeki 11 AU 723 plakalı minibüs, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarda durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Sinan Gözükara yönetimindeki 15 NZ 301 plakalı tır duramayarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüste yolcu olarak bulunan Hacer. A. (59) ile M. Emin K. (74) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:31 Türkiye'de 2019 yılının en çok haber konusu olan liderleri belli oldu - Haberler
14:27 Satmaya çalıştığı uyuşturucuyla birlikte yakalandı - Haberler
14:25 Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler
14:24 Orhan Pamuk Söyleşisiyle - Haberler
14:20 Mert'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
13:55 Okul müdürünün eşinden, öğrenciye tepki çekecek sözler: Annen önce okuma yazma öğrensin - Haberler
13:40 Obama: "Kadınlar, bilmenizi istiyorum, mükemmel değilsiniz, ama tartışmasız bizden (erkekler) daha iyisiniz" - Haberler
13:35 Boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis - Haberler
13:13 Üst geçidi kullanmayan yaya, feci şekilde can verdi - Haberler
13:09 Kuyuya düşen eşek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı - Haberler
16.12.2019 14:38:13