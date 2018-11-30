30 Kasım 2018, 17:42
»»

Kırmızı Kart Gören Futbolculara Kızdı, Takımı Ligden Çekti

Kırmızı Kart Gören Futbolculara Kızdı, Takımı Ligden Çekti

Karabük 1. Amatör Lig ekiplerinden Safranboluspor'un kulüp başkanı Hüseyin Özkaynak, geçen hafta sonu Karabük Demir Çelikspor maçında 5 oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takımını ligden çekti.

Safranbolu İlçe Stadyumu'nda Karabük Demir Çelikspor'un 4-0 üstün  götürdüğü karşılaşmanın 50'nci dakikasında maçın hakemi Meftun Özçelik,  Safranboluspor'dan bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Ardından gelen itirazlar ve çıkan olaylar sonrası hakem maçı tatil  etti. Soyunma odasında Safranbolusporlu 4 oyuncu daha kırmızı kart gördü.
Kırmızı kart gören oyuncularına sinirlenen Safranboluspor Kulübü  Başkanı Hüseyin Özkaynak, takımı ligden çekme kararı aldı. Özkaynak'ın, Karabük  Futbol İl Tertip Komitesi Başkanlığı'na ligden çekildiklerine dair dilekçeyle  müracaatıyla takım ligden ihraç edildi.
Özkaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl ara verdikleri lige  iki yöneticinin isteğiyle katıldıklarını, kendisinin lige girme taraftarı  olmadığını söyledi.
Üç yıl önce şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktıklarını ve  kimsenin kendilerine destek olmadığını ifade eden Özkaynak, "Maçta nahoş olaylar,  hakeme sözlü hakaretler, rakibe sözlü hakaretler, futbolcu davranışları olmayacak  davranışlar... Bunlar Safranboluspor'a yakışmıyor, ben Safranboluspor'un 7 yıldır  başkanıyım. Bunun içinde şampiyonluklarımız var, BAL Ligi'miz var. Spordan önce,  takımın ahlaken, kültürel düzeyde falan çok iyi bir seviyede olmasını hesap  ettik. Dolayısıyla bizde hep üniversite öğrencileri oynuyor. Bir sıkıntımız  olmuyordu." şeklinde konuştu.
Özkaynak, bu dönemde 17-18 yaş grubundaki gençlerin kendilerinden hiç  beklenmeyecek davranışlar sergilediğini belirtti.
"Son maçta takım 5 kırmızı kart görüyor, 5 kırmızı kart gören takımı  orada tutmanın bir manası yok, çünkü sorun var." diyen Özkaynak, "Hakeme hakaret,  sataşma, rakibe sataşma, bunlar hoş değil. Biz sporun ruhunda, yapısında böyle  bir şeyin olmadığını düşünerek, bu takımın ligde olmaması gerektiğini düşündük ve  Safranbolu ismine yakışmayan hiçbir davranışı tasvip etmemiz mümkün değil."  değerlendirmesinde bulundu.
Ekip olarak hep şampiyonluğu kovaladıklarını aktaran Özkaynak, seneye  düzgün bir ekiple lige katılmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.
Safranbolu,Çelikspor,Karabük

YORUMLAR