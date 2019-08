Kırmızı kart gören Okan Buruk tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 1-0 yenildi ve tur şansını zora soktu. Maç bittikten sonra ise Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve savunma oyuncusu Chedjou kırmızı kart gördü.

KURALLAR DEĞİŞTİ

Turuncu-lacivertlilerdeki ilk resmi maçında Olympiakos'a karşı ilk yenilgisini alan Okan Buruk, bir teknik adam olarak kırmızı kart gören ilk Türk hoca oldu. IFAB'ın bu sene uygulamaya koyduğu yeni kurallarına göre teknik heyetten birisi kuralları ihlal ederse sarı veya kırmızı kart görebilecek.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Saraloğlu, Okan Buruk ve Chedjou'nun maçın ardından soyunma odasına giderken gördükleri kırmızı kartla ilgili olarak şunları söyledi:

"HAKEMİN DAVRANIŞLARI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

"İki güzide kulüp, birbirine yakın ülke ve takımları Şampiyonlar Ligi maçı yapıyor, sahada ellerinden geleni yapıyorlar fakat yönetim anlamında ciddi bir sorun var. Hakemin maalesef maçın son bölümünde ve maçın gidişatında da verdiği kararların çok adil olmadığını düşünüyorum. Hakemin maçın sonunda da yaptığı davranışlar bizim açımızdan maçın önüne geçti.

HAKEMİN KIRMIZI KART KARARLARINA SERT TEPKİ!

Maçın sonunda hem oyuncumuzu atması hem de hocamızı atması manidar, düşündürücü. Bilmenizde yarar var çünkü soyunma odasında ve koridorda nelerin olduğunu bilmiyorsunuz. Okan hocamız maçın hakemine şunu söylüyor, futbol oynuyoruz, İngilizce olarak 'We are playing football' dedi, 'Attım seni' dedi maçın hakemi de… Artı bizim oyuncumuz Chedjou, 'Shame on you, ayıp sana' diyor, 'Seni de attım' diyor. Bu hatanın bize yapılmış olması bize ne kadar zarar veriyorsa futbola da bir o kadar zarar veriyor. İnanın Olympiakos takımına aynı davranışta bulunulsa aynı cümleleri sarf edeceğime kesinlikle inanabilirsiniz. Hakemin yıldırma politikası, gösterdiği kartlar oyuncularımızın daha sert oynamasını önledi. Biz 9 faul yaptık 4 sarı kart gördük, bir de kırmızı kart var. Rakip 15 faul yaptı, 1 tane sarı kartı var."