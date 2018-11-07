07 Kasım 2018, 20:10
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Kırmızı Kart Görünce Hakemlere Saldırdı

Kırmızı Kart Görünce Hakemlere Saldırdı

Trabzon'da, amatör kümede oynanan karşılaşma sonunda kendisine kırmızı kart gösterilen oyuncu ile hakemler arasında arbede yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon 1. Amatör Küme B Grubu'nda Beşirlispor  ile Erdoğduspor, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sahasında karşılaştı.
Erdoğduspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçın sonunda ikinci sarı  kartın ardından kırmızı kart gören Beşirlispor oyuncusu B.K. ile hakemler  arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcu B.K, orta hakem Erdi Çetin ve  yan hakem Arda Anıl Yavruoğlu'nu darbettiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere  emniyete götürüldü.
Hakemlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Trabzon

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