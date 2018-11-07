Kırmızı Kart Görünce Hakemlere Saldırdı

Alınan bilgiye göre, Trabzon
1. Amatör Küme B Grubu'nda Beşirlispor ile Erdoğduspor, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sahasında karşılaştı.
Erdoğduspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçın sonunda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Beşirlispor oyuncusu B.K. ile hakemler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcu B.K, orta hakem Erdi Çetin ve yan hakem Arda Anıl Yavruoğlu'nu darbettiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Hakemlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Trabzon
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:10