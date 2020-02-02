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Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde oynanan amatör maçta kırmızı kart gören futbolcu hakeme yumruk attı.

02.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:24Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

SAKARYA'nın ilçesinde oynanan amatör maçta kırmızı kart gören futbolcu hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem karakola gidip futbolcudan şikayetçi oldu.

Erenler ilçesinde oynanan 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşı karşıya geldi. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, Geyvespor'dan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci rakibine faul yapan Yıldıray Kenet'e ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartını not kağıdına işlerken Yıldıray Kenet hızla hakemin üzerine gelerek yumruk attı. Karşılaşmanın hakemi saldırıya uğrayınca müsabakayı tatil etti.

Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, kendisine yumruk atan Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Hakeme yumruk atan Yıldıray Kenet polis ekipleri tarafından karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra hakkında adli işlem başlatıldı.



Bilal İnci, Erenler, Güncel

Kaynak: DHA

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