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Kırmızı Kedi-Kitapsan Emek Kitap büyük bir anlaşmaya imza attı

Birbiri ardına açtığı kitabevleriyle kitapseverlerle buluşan Kırmızı Kedi, sektörde önemli rol oynayan Emek Kitap ve sektörde 33 yıllık tecrübesi bulunan Kitapsan büyük bir anlaşmaya imza attı.

21.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:13Kırmızı Kedi-Kitapsan Emek Kitap büyük bir anlaşmaya imza attı

33 yıllık tecrübesi, titiz, kaliteli ürün seçimi ve okurun da sevdiği kitabevleriyle Kitapsan İzmir'de dört, Konya'da iki ve 'da bir kitabevi ile Kırmızı Kedi Kitabevlerinin bünyesine katılırken diğer 10 kitabevi için de Emek Kitap ile anlaşarak ortak satın alma ve dağıtım faaliyetlerine devam etme kararı aldı.

Kitaptan elektronik ürüne, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye zengin ürün yelpazesiyle, bilgi ve kültür paylaşımını ön planda tutan kitabevleriyle büyüyen Kırmızı Kedi, yakın zamanda açılan Caddebostan şubesi ile 14 olan kitabevi sayısını, bu anlaşmayla 21'e, halihazırda açılması planlananlarla 25'e tamamlayacağının da müjdesini verdi.

Küreselleşen dünya ekonomisinin içerisinde yer alabilmek için gerekli yatırım ve faaliyetlerine aralıksız devam eden Kitapsan, diğer 10 kitabevi için 2014 yılından bu yana 50.000m2'lik lojistik merkezinde, kitabevleri ve çevrimiçi kitabevlerine lojistik hizmet sunan Emek Kitap ile en hızlı, en güvenli ve en iyi hizmet kalitesini sunmak için ikinci bir anlaşma ile de güç birliğine gitti. Bundan sonra Kitapsan ve Emek Kitap bilgi birikimlerini ve güçlerini birleştirerek aynı merkezden ortak satın alma ve dağıtım faaliyetlerine de devam edecek.

Kitapsan, Kırmızı Kedi ve Emek Kitap, sektörde başarılı yatırımlar yapmaya ve sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerinin de haberini verdi.


Antalya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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