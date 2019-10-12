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Kırmızı kedi yayınevi ankara'da açılıyor

Kırmızı Kedi Yayınevi, 11'inci şubesini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla Ankara'da yarın açıyor.

12.10.2019 11:41Kırmızı kedi yayınevi ankara'da açılıyor

Kırmızı Kedi Yayınevi, 11'inci şubesini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla Ankara'da yarın açıyor.

Geçen yıl sekizinci yaşını kutlayan Kırmızı Kedi Yayınevi, 13 Ekim Pazar günü on birinci şubesini Ankara'da açıyor. #nekedisiznekitapsız hashtağıyle yapılacak etkinliğe, yazarlar, sanatçılar, yayınevleri ve kitapseverler davet edildi. Açılış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşecek.

12.00-17.00 saatleri arasındaki etkinlikte Okan Kılıç, Berna Kılıç ve Sezin Yıldız da trio performans sergileyecek.



Mansur Yavaş, Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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