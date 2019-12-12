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'Kırmızı kod' verilen Antalya'da korkulan olmadı, renk turuncuya döndü (3)

SERİK'TE DERE TAŞTI VİLLALARI SU BASTIAntalya'nın Serik ilçesi Kadriye ve Belek mahallelerinde dün saat 18.00'de başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürürken, bölgedeki bazı sitelerde evlerin zemin katlarını su bastı.

12.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:45'Kırmızı kod' verilen Antalya'da korkulan olmadı, renk turuncuya döndü (3)

SERİK'TE DERE TAŞTI VİLLALARI SU BASTI

'nın ilçesi Kadriye ve mahallelerinde dün saat 18.00'de başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürürken, bölgedeki bazı sitelerde evlerin zemin katlarını su bastı. Evlerde oturan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sitelerin bahçelerine kurdukları su motorlarıyla tahliye çalışmalarına başladı. Su basan evlerde bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kadriye Mahallesi'nde oturduğu villayı su basan Soner Sungur, "Meteorolojinin uyarısı üzerine bazı eşyalarımızı üst kata çıkardık. Her yıl aşırı yağmurlarda sitemizi sular basıyor" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



Antalya, Belek, serik, Güncel

Kaynak: DHA

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