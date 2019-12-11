Haberler » Yaşam » Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi - Haberler

Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da uyarılara aldırış etmeyen Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan yaklaşık 2 metrelik dev dalgalara aldırmadan yüzüp adeta ölüme meydan okudu.

11.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:28Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi
Kırmızı kod uyarısı yapılan 'da uyarılara aldırış etmeyen Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan yaklaşık 2 metrelik dev dalgalara aldırmadan yüzüp adeta ölüme meydan okudu.

Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de dev dalgalar meydana geldi. Hafif yağışa rağmen Antalyalılar ve yabancı misafirler sahilden vazgeçemedi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da denize giren vatandaşlar dahi oldu. Yaklaşık 2 metre yüksekliği bulan dalgalar arasında Rus uyruklu aile çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Rus iki genç, dev dalgalar arasında tehlikeye aldırmadan yüzüp, eğlendi. Dalgaların üzerine kendini bırakan gençler adeta tehlikeye davetiye çıkardı. İki gence, anne ve babası da eşlik etti. Yağışın artmasıyla birlikte Rus aile sahilden ayrıldı.

Bazı turistler ise dev dalgaları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.

Dalgalar arasında kısa sürede olsa yüzen Şerafettin Uysal, "Genelde her gün denize giriyoruz. Geldik, denizin müsait olduğunu görünce yüzmeye karar verdim. Dalgalar o kadar önemli değil. Dalgalardan çıkarken azda olsa tedirgin oluyorsunuz. Sürekli bu denize girenler için bu dalga normal. Deniz suyu baya sıcak, üşümüyorum" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Dalgalar, Antalya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

12:39 Bakan Gül: Milletvekillerinin daha çok çalışması gerekecek - Haberler
12:35 Patlayan telefon bataryası paniğe neden oldu - Haberler
12:34 Haliliye'de yaşlılara evde bakım hizmeti sürüyor - Haberler
12:33 Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesi çökertildi: 9 tutuklu - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
12:31 Demir yolu işçisinin feci sonu - Haberler
12:03 Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün - Haberler
12:02 AK Partili vekiller, Davutoğlu'nun partisinin ismine tepki gösterdi: Bizim partinin çakması olmuş - Haberler
11:22 Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
10:57 Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye! - Haberler
11.12.2019 12:42:34