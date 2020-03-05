Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler Filmi

Pamuk Prenses
, babasını üvey annesi olan kötü kalpli cadı kraliçenin elinden kurtarmak için çabalarken bulduğu bir çift kırmızı pabuç sayesinde büyüleyici bir güzelliğe bürünür. Bu esnada Masallar Diyarı’nın bir başka yerinde 7 yakışıklı prens, cüceye dönüşmüştür ve büyüyü bozmanın yolunu aramaktadır. Bir dizi tesadüf sonucu Pamuk Prenses’in yolu yedi kahraman cüceyle kesişir. Birlikte sevgi, dostluk ve gerçek güzelliğin anlamını keşfedecekleri macera ve tehlike dolu bir yolculuğa çıkarlar.Yönetmen:
Sung-ho HongSenaryo:
Sung-ho Hong, WoongSub Ahn, WooChul Jung, ChangWon Kim, WooSuk YangFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Red Shoes and the Seven DwarfsYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Güney KoreOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
92 dk.Dağıtıcı Firma:
Fabula FilmsVizyon Tarihi:
27.03.2020 Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.