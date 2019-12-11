Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısı dün Antalya için verildi. Uyarının ardından yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçti. Meteoroloji sosyal medya üzerinden bölgenin uydu radar görüntüsünü paylaştı.

KIRMIZI ALARM VERMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için aşırı yağış uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarıda, "Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

VALİ YAĞIŞIN GECE YARISI ARTACAĞINI SÖYLEDİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da gece yarısında yağışın hızlanacağını belirterek, "Kriz merkezinin yönettiği bin 452 personel hazır durumda. 213 ekibimiz var, 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz." dedi.