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Kırmızıda 'Evde kal', yeşilde 'Hayde eve'

Trabzon'da vatandaşlara trafik sinyalizasyon sistemiyle 'Evde Kal' ve 'Hayde Eve' çağrısı yapılıyor.

28.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:15
Kırmızıda 'Evde kal', yeşilde 'Hayde eve'
Trabzon 'da vatandaşlara trafik sinyalizasyon sistemiyle 'Evde Kal' ve 'Hayde Eve' çağrısı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalık sağlamak adına farklı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına uyarı notu koyuldu. Buna göre kırmızı ışıkta 'Evde Kal', yeşil ışıkta ise 'Hayde Eve' hatırlatmaları yapılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dünya genelinde ve Türkiye'de her geçen gün etkisini artıran koronavirüs salgınından korunmak için evden çıkılmaması büyük önem taşıyor. Halkımızın bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen göstermesi gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız sinyalizasyon uyarısı ile farkındalık oluşturma çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik ve vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Koronavirüsle mücadele noktasında hemşerilerimizin sağlığını korumak adına her alanda büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da evde kalmalarını ve hastalığın yayılmasına engel olmalarını rica ediyoruz. Bu işin üstesinden ancak el ele verirsek gelebiliriz. Lütfen durumun ciddiyetinin farkında olalım ve uyarıları dikkate alalım" ifadelerine yer verildi. - TRABZON
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, Güncel

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