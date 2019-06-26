Kırmızıda geçtiği için ceza kesilen yayalarla polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kardemir Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlaline yönelik yayalar üzerinde uygulama yaptı. Yaya geçidinde bekleyen ekipler, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara ceza yazdı.

"ÖLECEK OLAN BENİM BOŞVER ABLA, NİYE YAZIYORSUNUZ?"

Kırmızı ışıkta geçen Ramazan A. (21), "21 yıldır ilk defa kırmızıda geçtim diye bir ceza yiyorum" diye konuşunca kadın polis memuru, "Araçların arasından geçtiniz. Araçlar size çarpabilirdi" dedi. Bunun üzerine Ramazan A., "Ölecek olan benim boş ver abla niye yazıyorsunuz? 108 TL nedir? Kırmızı da geçmeye 108 TL mi yazıyorsun? Arabaya o kadar yazmıyorsun. Sabah sabah neyin cezası? Bırakın ya. 108 TL nedir? Biz, çalışıyoruz o kadar kazanmıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"BEN O ZAMAN GERİ DÖNÜP TEKRAR GEÇEYİM"

Kırmızı ışıkta geçen Turgut B. (59) de polis ekiplerine, kimliğinin üzerinde olmadığını, bankaya yetişebilmesi için aciliyeti olduğunu, bu yüzden farkında olmadan kırmızıda geçtiğini söyledi. Kırmızıda geçtiği için özür dileyen Turgut B., "Ben o zaman geri dönüp tekrar geçeyim. Bundan sonra kurallara uyarız. Bu seferlik affedin. Zaten ayakkabı boyacılığı ile geçiniyorum" dedi. Komiser, "Bu işin gerisi olmaz. Kurallara uyacaksın" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde, kırmızı ışıkta geçen 5 yaya ile birlikte, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücü ve cep telefonuyla konuşan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.