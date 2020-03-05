Kirpi Latte ve Büyülü Taş Filmi

Kirpi Latte ve Büyülü Taş, yaşadıkları ormanı kuraklıktan kurtarmak için bir araya gelen bir kirpi ve düşmanı sincabın hikayesini konu ediyor. Prenses
olan Latte, meraklı olduğu kadar sevimli ve yaramaz olan bir kirpidir. Hiçbir şeyden korkmayan Latte, bu yüzden başını türlü dertlere sokar. Bir gün Latte ve dostları ciddi bir sorunla karşı karşıya kalır. Yaşadıkları yerde kuraklık baş gösterir ve kuyunun kuruması artık an meselesidir. Kuyunun yeniden dolabilmesi için de ormanda bulunan büyülü su taşının getirmesi gerekir. Latte, yaşadıkları yeri korumak için en yalın arkadaşı sincap ile birlikte ormana gitmeye karar verir. Büyülü taşı bulmak için yola koyulan Latte ve sincap kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.Yönetmen:
Regina Welker, Nina WelsSenaryo:
Martin Behnke, Andrea DeppertFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Latte Igel und der magische WassersteinYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
Almanya, BelçikaOrijinal Dili:
AlmancaFilmin Süresi:
89 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
29.01.2020 Kirpi Latte ve Büyülü Taş Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.