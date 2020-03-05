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Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmi

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05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmi
Ay’a yapılacak olan bir yolculukta ekibinin başında, Flaklypa köyünden çıkmış parlak mucit Reodor vardır. Cesur astronot Nolan’ın bu macerasında yanlış gidecek bir şey olmayacağı düşünülse de pek çok şey beklendiğinden farklı gelişir. Nolan ve arkadaşı Louis’i Ay’a yaptıkları bu yolculukta birçok sürpriz beklemektedir.


Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen
Senaryo: Karsten Fullu
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Louis & Luca - Mission to the Moon
Yapımcı Firma: Maipo Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Norveç
Orijinal Dili: Norveççe
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 17.01.2020

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Norveç, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:28:27