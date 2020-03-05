Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmi

Ay’a yapılacak olan bir yolculukta Norveç
ekibinin başında, Flaklypa köyünden çıkmış parlak mucit Reodor vardır. Cesur astronot Nolan’ın bu macerasında yanlış gidecek bir şey olmayacağı düşünülse de pek çok şey beklendiğinden farklı gelişir. Nolan ve arkadaşı Louis’i Ay’a yaptıkları bu yolculukta birçok sürpriz beklemektedir.Yönetmen:
Rasmus A. SivertsenSenaryo:
Karsten FulluFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Louis & Luca - Mission to the MoonYapımcı Firma:
Maipo FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
NorveçOrijinal Dili:
NorveççeFilmin Süresi:
80 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
17.01.2020 Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.