Kirpi'yi Bütün Ordular da İstiyor, Onları Sıraya Koyduk"

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BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, " 'Kirpi' diye dünya markası olan bir aracı üretiyoruz ordumuza. Kirpiyi diğer bütün ordular da istiyor, onları sıraya koyduk. Bazı ülkeler istiyorlar, onlara 2020, 2022'ye tarih veriyoruz." dedi.Siirt Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) iş birliğinde "Burası Siirt Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği" toplantısı Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli noktalara geldiğini söyledi.Önemli projelere imza attıklarını ve milli motorun prototipinin bittiğini vurgulayan Sancak, şöyle dedi:"Türkiye'ye 500 yıllık tarihinde yapamadığı milli motorunu yapacağız, prototipleri bitti. Türkiye dünyanın en iyi hızlı tren çalıştıran fabrikalarından birini inşa edecek ve 4-5 dünya ülkesinden biri haline geleceğiz. Milli elektrikli otomobili realize edecek değişim grubunun 5 babayiğidinden biriyim. Yani para kazanacak projeleri zaten fazlasıyla organize etmiş ve yürüyoruz. Bunların hepsi milli ihtiyaçlara cevap veren projeler, milli markalar olacak projeler."BMC'nin ürettiği Kirpi'yi üretme aşamasında bin 200 şirketle çalıştıklarını aktaran Sancak, bu araca yoğun talep olduğunu anlattı.Türk ordusuna ürettikleri Kirpi'nin önemine değinen Sancak, şunları kaydetti:" 'Kirpi' diye dünya markası olan bir aracı üretiyoruz ordumuza. Kirpiyi bütün ordular da istiyor, onları sıraya koyduk. Bazı ülkeler istiyorlar, onlara 2020, 2022'ye tarih veriyoruz. Çünkü ordumuzun istekleri ve ihtiyaçları acildir. Kirpi 6 bin parçadan oluşuyor, 6 bin parçanın 5 bin 200'ünü KOBİ'lerden, tedarikçilerimizden temin ediyoruz. Sadece kirpide bizimle beraber çalışan bin 200 tane şirket var. Onlarla ortak çalışıyoruz. Yani Kirpi ortaya çıktığı zaman onun yüzde 30'u BMC'nindir. Yüzde 70'i paydaşlarımızındır, Bursalı, Çorumlu, Kayserili sanayicinindir. Onlarla beraber üretiyoruz, onları da yetiştiriyoruz."Altay tankının ise 36 bin parçadan oluştuğunu belirten Sancak, BMC olarak bunun 6 bin parçasını üreteceklerini aktararak, "Yüzde 18'i BMC'nin malıdır, yüzde 72'si KOBİ'lerimizindir." dedi.Vali Ali Fuat Atik de Siirt'in terörle anılmasından rahatsız olduklarını belirterek tüm vatandaşlarla kenetlenerek terörün kökünü kazıyacaklarını söyledi.Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Atik, "Ülkemiz çok büyük bir süreçten geçiyor. Çok büyük bir hendeği atlamak üzereyiz. Bizi meydanlarda yıkamayanlar maalesef ekonomik olarak haince üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Bu süreci hep beraber yaşadık ama devletimiz çok güçlüdür." ifadelerini kullandı.Cumhuriyet tarihinin en büyük istihdam desteğinin açıklandığını dile getiren Atik, şöyle devam etti:"Biz de Siirt olarak, hani hep kendimizi yiğidi düştüğü yerden kaldıran kent olarak tanımlarız ya, biz de işte en büyük katkıyı Siirt'ten vereceğiz. Zor günlerden geçiyoruz, bunları atlatacağız, siz değerli iş adamlarımız ve esnafımızın biraz sabırla bu işin üstesinden gelecek."Toplantıya, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, İŞKUR İl Müdürü Ömer Arslan, SGK İl Müdürü Abdulcelil İlbaş ve iş insanları katıldı.