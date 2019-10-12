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Kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı

Batman'da kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı.

12.10.2019 15:00Kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı
Batman'da kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı.
Batı Raman'da göreve gittikleri sırada köpek sesi duyan Türkiye Petrolleri çalışanları, bir ağacın altında bir kirpinin fırlattığı okların köpeğin vücuduna saplandığını fark etti.
Kirpiyi uzaklaştıran çalışanlar, köpeğin boğazına ve ayağına saplanan okları çıkardı.

Çalışanlardan Şehmus Temiz, köpeğin kirpinin okları nedeniyle yaralandığını belirterek, "Kirpiyi uzaklaştırdıktan sonra köpeğin vücuduna saplanan okları çıkarttık. Tedavisini yaptıktan sonra köpeği bıraktık." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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