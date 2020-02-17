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Kırsal Hizmetler Dairesi Toplantılara Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri Tarım İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası ve ilçe belediyeleri temsilcileriyle bir araya geldi.

17.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:10Kırsal Hizmetler Dairesi Toplantılara Devam Ediyor

Düzenlenen toplantıda, tarım ve hayvancılık alanında uygulanabilecek projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bereketli topraklara sahip 'da üreticiye yönelik projeleriyle dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yeni ve kalıcı projeler üretmek için istişarede bulunuyor. Bu kapsamda , Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri Tarım İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası ve ilçe belediyeleri temsilcileriyle bir araya gelen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve daire başkanlığı görevlileri,tarım ve hayvancılık alanında uygulanabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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