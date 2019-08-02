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Kırsal kalkınma destekleri başladı

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap başvurularının başladığını duyurdu.

02.08.2019 14:24 Kırsal kalkınma destekleri başladı
Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap başvurularının başladığını duyurdu.

Yoldaş, kurumun internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi bugün Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapabilirler. Başvurular 2 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 60 gün süre sonunda sona erecektir" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Gazeteler, Bilecik, Ekonomi

Kaynak: İHA

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