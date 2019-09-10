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Kırsal kalkınma destekleri Didimli çiftçilere anlatıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınma destekleri 13. etap başvuruları konusunda Didimli çiftçiler bilgilendirildi.

10.09.2019 13:45 Kırsal kalkınma destekleri Didimli çiftçilere anlatıldı
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınma destekleri 13. etap başvuruları konusunda Didimli çiftçiler bilgilendirildi.

Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Didim Ziraat odası işbirliğiyle Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Didim Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Belediye Meclis üyeleri Eda Yücel İlhan ve Mevlüt Kandil, Bazı mahalle muhtarları, oda meclis üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Toplantıda Bakanlığın 2006 yılında beri sürdürdüğü kırsal kalkınma desteklemeleriyle ilgili olarak Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Nalbantoğlu tarafından, slayt eşliğinde bilgiler aktarıldı. - AYDIN

Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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