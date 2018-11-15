Kırsal Kalkınma Kurulu'nun Genel Kurul Ön Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Kırsal Kalkınma Kurulu toplantısında katılarak, "Üreticilerimiz bizim için çok kıymetli. Onların verdiği kutsal emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alabilmeleri adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Tepebaşı Belediyesi, üreticilerin yanında olmak, tarımsal üretimi ve üreticiyi desteklemek, üreticilerin emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri hız kesmeden sürdürüyor. Tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması, üreticilerin günümüz koşullarına uyum sağlamaları, tarımsal alanda yaşanan teknolojik gelişmelerin takip edilebilmesi gibi hedefler taşıyan birçok etkinlik, Tepebaşı Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilmişti. Kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla bugüne dek birçok bilgilendirme toplantısı ve çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, son olarak Kırsal Kalkınma Kurulu'nun Genel Kurul Ön Bilgilendirme Toplantısı için ev sahipliği yaptı. Tepebaşı Belediyesi'nin üretime ve üreticilere destek olmak amacı ile kuruluşunda öncü olduğu Kırsal Kalkınma Kurulu'nun Genel Kurul Ön Bilgilendirme Toplantısı, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir
Şubesi, Ziraatçılar Derneği Eskişehir Şubesi, Eskişehir- Bilecik
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü, Tepebaşı Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı, Veteriner Hekimler Derneği, Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tepebaşı Ziraat Odası, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği, Eğitimciler Derneği, Madenci Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği, üretici birlik ve kooperatiflerinin temsilcileri, mahalle muhtarları, emekli öğretim üyeleri, üreticiler ve çobanlar katılım gösterdi.
Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Bugün bölgemizde gerçekleştirilen tarım faaliyetleri adına tüm paydaşların bir araya gelmiş olması çok sevindirici. Tepebaşı Belediyesi olarak bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Kırsal olmadan kent de olamaz. Kırsal mahallelerimizde üreticilerimize sağladığımız desteklerin yanı sıra birçok kültürel faaliyet de gerçekleştiriyoruz. Hasat şenlikleri, tohum takas etkinlikleri gibi faaliyetleri de çok önemli buluyorum. Çünkü bizlerin kökü kırsala dayalı, ben de tarımla uğraşan bir aileden geliyorum. Tarımsal faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Kırsal alanda yapılan tarımsal ve hayvansal üretimin, ülke ekonomisindeki rolü göz ardı edilemez. Bu sebeple de bölgemiz üreticilerinin her türlü sorununun çözüme ulaştırılması, mümkün olduğunca desteklenmesi gerekiyor. Tüm paydaşların bir araya geldiği bu toplantılar, yakın gelecekte daha verimli bir tarımsal üretim ortamının hazırlanmasına katkı sağlayacak. Kırsal alanlarımız ve orada yaşayan üreticilerimiz bizim için çok kıymetli. Onların verdiği kutsal emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alabilmeleri adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Toplantıda daha sonra Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi ve Kırsal Kalkınma Kurulu Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tarımsal konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantı, Kırsal Kalkınma Kurulu Genel Kurul tarihinin 13 Aralık
2018 olarak belirlenmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Ahmet Ataç,Tepebaşı
15 Kasım 2018 Perşembe 16:59